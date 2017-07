Cantantes en guerra y el éxito que no fue

La producción que pone en escena el enfrentamiento de dos amigos y ex socios musicales contrasta con el recorrido que viene teniendo Mamá se fue de viaje, de Ariel Winograd.

La realización encabezada por Diego Peretti, Carla Peterson. Martín Piroyansky y Muriel Santa Ana dio el batacazo y se convirtió hace unos días en el film argentino más visto del año. Además, con tres semanas en cartelera, se mantiene en el tercer puesto de la taquilla nacional, dándoles batalla a estrenos y tanques foráneos como Mi villano favorito 3 y Transformers: El último caballero, que se encuentran en el primer y segundo lugar.

Lejos, en el séptimo puesto recién se ubica Cantantes en guerra, con 4515 entradas vendidas del jueves al sábado y 37.366 espectadores en total.

Falta un éxito de taquilla

Aunque nadie lo esperaba, Mamá se fue de viaje le dio un poco de aire al cine nacional. Tras un junio alicaído a nivel general, la película de Winograd cortó 802.149 tickets, transformándose así en la propuesta argentina más vista.

No obstante, el 2017 no logra conseguir la performance sobresaliente que tuvo el 2016 con propuestas exitosas de la talla de Gilda, no me arrepiento de este amor, El hilo rojo, El ciudadano ilustre y Me casé con un boludo, que marcó la diferencia con más de dos millones de espectadores.

La comedia dirigida por Juan Taratuto y protagonizada por Adrián Suar y Valeria Bertuccelli copó el 16,9% de la cuota del mercado y el 46% del total que había conseguido el cine nacional.

Al 17 de julio de 2017, el total de entradas vendidas desde enero sumaba 28.526.359, y de ese número, 2.273.024 corresponden al cine nacional. Es decir, un 8%. Respecto del 2016 está 1.961.976 entradas abajo, casi el número de Me casé con un boludo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el año pasado, hasta esta fecha, se estrenaron 70 películas nacionales. En 2017 fueron apenas 47, incluidas las coproducciones.

Triunfo de El ciudadano ilustre

El film de Mariano Cohn y Gastón Duprat se alzó con tres galardones de los más importantes en los premios que reconocen lo mejor del cine iberoamericano. Ganó en los rubros mejor película, guión y actor por Oscar Martínez. El intérprete fue elegido también por el público como mejor actor, al igual que Natalia Oreiro por Gilda.