Cantilo fue estafada por el "telar de la abundancia"

Durante la semana el debate en los medios, en las redes sociales, e incluso, entre figuras del espectáculo, giró en torno al movimiento que se autoproclama “revolucionario”.

Culpa: La cantante dijo que no apoya los Telares y reveló que entendió mal y la engañaron.

Le pifió mal

En las redes, algunos sorprendidos por la noticia criticaron la maniobra mientras que otros la apoyaron. Una de ellas fue Cantilo, quien escribió una “carta abierta a los que dicen que no funciona”.

Luego de la carta que se viralizó a cantante pidió perdón a través de Facebook. Además, Cantilo aseguró que habían entendido mal la consigna del famoso Telar. “Quiero aclarar que no apoyo los Telares de la abundancia, perdón, entendí mal, a mí también me engañaron. Entendí que había que se hablaba de confiar y dar, pero nunca me di cuenta que se habla de plata. Sí, soy una idiota, ¿y qué?”, se retractó Cantilo.

La carta

La ex pareja de Fito Páez el lunes publicó el extenso texto en la redes en donde había elogiado el esquema. “Decir que un circulo de abundancia solidaria, de Economía Sagrada, es un fraude y que tarde o temprano vas a perder, te van a fallar, es lo mismo que afirmar que no vale la pena casarse pues alguien, tarde o temprano de la familia va a fallar, que el futuro esposo puede perder el trabajo, que la mujer puede un día no tener lista la comida: Alerta, alerta, es un fraude, no te organices, no seas parte, no apoyes, no confíes, no te cases, pues hay casos demostrables de que ha fallado”, fue una de las cosas que compartió Fabi.