Cardona se acerca a la Ribera para un póker cafetero

Su nombre suena cada día con más fuerza en La Boca si se tiene en cuenta que el presidente Daniel Angelici expresó que le gustaba y hasta le pidió referencias al DT de la selección cafetera, José Pekerman. Además, se especula que Boca ya le hizo dos propuestas al Monterrey, que calculó su fichaje en 15 millones de dólares, cifra que el Xeneize no está dispuesto a pagar y por eso sigue buscando nuevas vías de negociación sabiendo que el jugador quiere llegar al país. “En Boca sería feliz, si hay un interés me encantaría. Recuerdo a jugadores como Riquelme, Palermo, Chicho y Amaranto Perea. Hay que negociar con Monterrey, en el sentido si es préstamo o compra. Me gustaría ir porque quiero jugar más”, afirmó Cardona en Closs Continental.

Calidad y cantidad

Cardona es un exquisito enganche con gran pegada desde media distancia, buen toque y habilidoso. Además, es de esos jugadores difíciles de mover cuando cuida la pelota. La última temporada en Monterrey jugó 39 partidos entre todas las competencias y convirtió 13 goles. En las eliminatorias con la selección jugó 11 partidos y metió tres tantos. El talón de Aquiles del jugador es su falta de conducta con la alimentación, lo que lo llevó a tener problemas de peso y, en consecuencia, jugar poco.