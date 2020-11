Cargó a su hija enferma 5 kilómetros porque no lo dejaban pasar en auto

Según explicaron, la niña, llamada Abigail, lleva adelante un tratamiento contra un cáncer desde sus 7 años, en un hospital de Tucumán. Dado que ella es oriunda de Santiago del Estero, contantemente se trasladaba de una provincia a otra, con su propio vehículo, sin ningún inconveniente, hasta esta semana.

A diferencia de otras oportunidades, la Policía les manifestaba que debían esperar la autorización del Comité de Emergencia para poder ingresar a la vecina provincia. Ante esta respuesta, comenzó la discusión con los oficiales.

Efectivamente, en los videos, que fueron difundidos en las redes sociales, se escucha a los padres de la pequeña, Diego y Matilde, explicarles a los policías el por qué de su viaje, y al mismo tiempo, el desgarrador llanto de la pequeña ante la negativa en el control.

Como si fuera poco, Abigail tenía una herida en su pierna, la cual debía ser controlada para que no se infectara. En este sentido, el lugar en el que fueron detenidos no era óptimo para la pequeña, ya que estaba lleno de moscas.

Ante esto, y después de dos horas de espera, Diego, padre de la menor, decidió cargar en sus brazos a su hija y caminar hasta su casa. En otro de los videos, se puede ver cómo el hombre camina por la ruta con su pequeña en brazos, mientras Matilde se queda junto al auto.

La triste travesía duró 5 kilómetros, ya que en ese momento llegó la autorización para que pudieran pasar con su auto y fueron recogidos en la ruta.

“Solo le pedía que nos deje pasar porque ya hacía bastante calor, y encima estaba lleno de moscas, teníamos miedo de que se le infecte la herida en su pierna. Pero el policía no entendía, nos decía que esperaba la orden de Santiago… Ella ahora está en crisis, con sus dolores. Cada vez que se despierta, lo único que dice es: ese policía malo, mamá, que no me deja pasar para ir a mi casa”, explicó Matilde, mamá de niña, con lágrimas en sus ojos.

“Nosotros queremos una solución y que mi hija no vuelva a pasar nunca más por esto. Está muy mal ella ahora”, agregó Diego.