Carrió criticó fuerte a los del PRO que "se borraron"

Buenos aires. Elisa Carrió criticó duramente la estrategia nacional de Cambiemos en Córdoba que, según su análisis, llevó a la derrota de la alianza en las elecciones provinciales y condenó a “los que se borraron” al no apoyar al candidato y jefe de la bancada oficialista en la Cámara Baja, Mario Negri. En esa línea, Lilita dijo que ella hizo campaña por Negri “a pesar de que sabíamos que perdíamos” y defendió “la política clásica y humanista” de “estar junto al más débil” en oposición a “la política posmoderna, mentirosa, falaz y pegada solo al éxito”. Y con crudeza remató: “Cambiemos no apoyó a Cambiemos”. La diputada, quien a su vez fue criticada por los modos que empleó durante la campaña de apoyo a Negri y por lo que muchos la responsabilizan de haber sido lo que coloquialmente se llama “pianta votos”, reconoció el amplio triunfo de Schiaretti, a quien catalogó de “buen administrador y gobernador de provincia”, pero aclaró que quería expresarse “atento a las múltiples críticas que he recibido del propio Gobierno. La Coalición Cívica se ha caracterizado por haber nacido en la adversidad y en no abandonar a los derrotados. Al contrario, para la Coalición Cívica, la República es más importante que el resultado”, afirmó Carrió.