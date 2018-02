"Es el jefe. Por eso digo que es un criminal, es una familia de criminales. No toda su familia, pero al menos él y Pablo seguro. Y cuando digo criminales digo criminales, no solo de robo de dinero. Muchas muertes que no se explican, muchas muertes tapadas", recalcó en una entrevista publicada por el diario uruguayo El País.

Y agregó: "Él tiene muchos crímenes atrás, pero muchos. Su hijo Pablo también. Así que marchen, pero que también marchen a la justicia".

Para Carrió, "los verdaderos oligarcas de la Argentina están presididos por Kirchner, Moyano y todos los enriquecidos en los últimos veinte años".

Destacó, en este sentido, que el presidente Mauricio Macri cuenta con su absoluto "aval" para dar la "batalla" contra Moyano, ya que "Argentina no puede seguir en manos de mafias"

Esta es la batalla que hay que dar, y la tiene que dar el presidente, ha ganado ampliamente las elecciones así que cuenta con todo mi aval

Carrió brindó estas definiciones a la prensa en el marco su vista a Montevideo, donde estuvo reunida con el embajador argentino en Uruguay, Mario Barletta, y con el candidato a presidente de Paraguay, Efraín Alegre.

Embed Ayer me reuní en Montevideo con @EfrainAlegre , candidato a presidente de la hermana República de Paraguay por @AlianzaGanar en las próximas elecciones de abril. pic.twitter.com/Uhw8UrhnSX — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 25 de febrero de 2018

