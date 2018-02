Moyano encabezó un masivo acto en contra de Macri

“No estoy implicado en ningún tema de corrupción, por ahora. No me verán arrugar en nada”, dijo Hugo Moyano, líder del Sindicato de Camioneros.

A las 15:15, después de que otros dirigentes hablaran, tomó el centro del escenario montado en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires el líder de Camioneros. Sin prolegómenos, Moyano golpeó de entrada: “No estoy implicado en ninguna causa de corrupción, por ahora. Si tuviera un problema, tengo suficientes pelotas para defenderme solo. Estuve tres veces en cana, dos en la Dictadura cuando muchos de estos señores estaban debajo de la cama. Y después me hicieron la joda de la droga. No me cagué nunca. Siempre puse las que había que poner. Y si hay un problema, voy a poner las que tengo que poner”. El mensaje fue una respuesta a los funcionarios que aseguraron que, con el acto organizado, el secretario general de la Federación de Camioneros buscó presionar a los jueces que lo investigan a él y a su familia.

Y rápidamente, le apuntó al presidente del país: “El objetivo es decirle al Gobierno ‘Señor presidente, no siga llevando adelante políticas que hambrean a la parte más sensible de nuestra sociedad, a nuestros jubilados, que los han engañado con la reparación histórica’. Todo lo que anuncian es mentira, se ríen de nosotros, les ponen títulos que no tienen nada que ver con la realidad. La política económica que llevan adelante es para perjudicar a los que menos tienen”. Además, aseguró: “No venimos a amenazarlos, no somos desestabilizadores, somos hombres y mujeres de trabajo”.

Apoyo kirchnerista

Máximo y La Cámpora, presentes

El hijo del ex presidente, Máximo Kirchner, se mostró en el acto que organizó Hugo Moyano y estuvo al frente del grupo de La Cámpora. Su presencia habría sido acordada con Pablo Moyano, el secretario general de Camioneros, con quien están trabajando para la construcción de un amplio espacio político. Entre otras figuras del kirchnerismo estuvo Hebe de Bonafini. Otro al que se lo vio en la movilización fue a Aníbal Fernández, quien además de tirarle palos a Macri se despachó contra Cristina Kirchner: “Hace cinco meses que no hablo con ella. Decidí correrme porque le confía la política a determinados compañeros que no tienen formación y nos dieron dolores de cabeza”, lanzó contra La Cámpora.

Algunos sindicatos vieron una cuestión personal en el acto.

¿Cuáles son los gremios que optaron por no ir a la marcha?

Buenos Aires

Si bien el apoyo que recibió Hugo Moyano en el acto fue satisfactorio para él, más teniendo en cuenta que fue respaldado por el kirchnerismo y por varios movimientos de izquierda, muchos sindicatos optaron por no presentarse ya que no veían un reclamo legítimo en defensa de los trabajadores y sí una cuestión personal entre el líder de los Camioneros y el presidente Mauricio Macri.

El gremio de los gastronómicos, comandado por Luis Barrionuevo, fue una de las grandes pérdidas que sufrió la marcha. También la Asociación de Hipódromos, Turf y Agencias Hípicas de la República Argentina se bajó, al igual que el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos, y el gremio de Obras Sanitarias.

Los otros gremialistas que marcaron diferencias con Moyano fueron Víctor Santa María (Suterh), Roberto Fernández (UTA), Armando Cavallieri (Comercio), Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez, (UPCN), Rodolfo Daer (Alimentación) y Héctor Laplace (Mineros).