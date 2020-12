Carta contra la Corte: diputados de Carrió pedirán el juicio político a CFK

CFK02.png

“En su última carta, la vicepresidente de la Nación y Presidenta del Senado acusó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dirigir ´el proceso de lawfare´ y al Poder Judicial de ser ´ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno´”, agregaron los legisladores.

“Cristina Kirchner, en definitiva, está diciendo 'como no me gustan algunos jueces', e incluso más, 'como no me gusta el sistema que la Constitución Nacional garantiza, entonces, no debemos respetarlo', pero como no lo quiere respetar será enjuiciada políticamente”, expresaron en otro pasaje del documento.

"Por eso, ante la gravedad de los hechos descriptos, a instancias de Elisa Carrió y con su asesoramiento, el bloque de diputados de la Coalición Cívica presentará esta semana un pedido de juicio político contra la vicepresidenta", detallaron y explicaron que esperan que este pedido ingrese al Congreso el próximo jueves.