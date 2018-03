Caruso espera un dictamen por el servicio de basura

Cuando el dictamen esté definido, Caruso podrá evaluar si avanza o no con la propuesta de la empresa, igual que el Concejo Deliberante.

Una fuente oficial señaló que es un tema que hay que estudiar muy bien. Recordó que “el centro ambiental está colapsado y tiene espacio limitado de expansión”.

En el gobierno municipal saben que tienen que encontrar una solución al grave problema que enfrenta el centro ambiental donde funciona la planta de tratamiento de residuos, que aún no cumplió 5 años de funcionamiento.

La planta se inauguró oficialmente en mayo de 2013 con una teleconferencia con la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el ex gobernador Jorge Sapag, el ex intendente Roberto Cacault y el ex ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer. Demandó una inversión superior a los 10 millones de pesos que se obtuvieron por un préstamo del BID.

Sin embargo, la planta y el centro ambiental en poco tiempo colapsaron porque la clasificación en origen de los residuos y la recolección diferenciada de los residuos domiciliarios no funcionó como se había proyectado.