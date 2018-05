Algo andaba mal: después de morder la piel de una de sus uñas, empezó a tener síntomas de gripe cada vez más fuertes.

"Solía morderme las uñas todo el tiempo. Era algo nervioso. Y un día mordí la piel por el costado de mi uña. Me dolió un poco, pero no pensé nada. Estuve trabajando toda la semana y empecé a tener síntomas parecidos a los de la gripe que empeoraban gradualmente. Tenía sudores fríos, estaba temblando y luego estaba caliente. Y entonces mi dedo comenzó a hincharse y tuve ese latido insoportable. Empecé a estar muy raro y no podía concentrarme", cuenta, Luke al diario britanico Daily Mail.

Luke

Cuando llegó el fin de semana decidió descansar: "Me acosté el viernes a la noche y trabajé a las dos de la tarde del día siguiente. Mi madre vino a verme y me preguntó si estaba bien porque debería haber estado despierto para entonces. Le dije que no me sentía bien y me llevó corriendo al hospital.

Pero cuando finalmente lo llevaron al hospital, pasó cuatro días bajo observación las 24 horas y le dijeron que tenía “suerte de estar vivo”.

