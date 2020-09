Caso Ávalos: avanzan sobre la teoría del encubrimiento

“Es la primera vez que nos toman declaración en estos 17 años”, reveló Mercedes Ávalos, hermana del joven estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional del Comahue.

Mercedes acompañó a su papá a prestar testimonio y mañana será su turno en la sede que tiene la Justicia Federal en calle Carlos H Rodríguez a metros de Avenida Argentina.

“El viaje a la triple frontera es una clara evidencia de que hubo una maniobra de encubrimiento por la cual sacaron a don Asunción de Neuquén y hasta le plantaron una persona de similares características en Paraguay”, reveló Sergio Heredia abogado querellante de la familia.

El Sergio que no era

La Policía me metió en la cabeza que se lo había llevado una viuda negra y que a los jóvenes en la triple frontera los utilizaban como mulas para cruzar droga”, recordó don Ávalos que como es nacido y criado en Misiones conocía bien ese territorio.

De ahí que Ávalos se puso a ahorrar dinero para viajar. “Pero el jefe de Policía me financió el viaje y me puso un chófer y una camioneta para hacer toda la excursión. Eso sí, me dijo que yo le tenía que dar un detalle del recorrido”, explicó el papá de Sergio que viajó en agosto de 2003.

“En Posadas un prefecto me dijo que fuera a ver al jefe de la Policía de Encarnación. Fui y le conté, y le ordenó a uno de sus efectivos que me llevara a una cárcel de Encarnación. El jefe de la cárcel me dijo que habían tenido a cuatro muchachos vagabundos y uno de ellos se parecía al del afiche de mi hijo”, reveló don Asunción en una entrevista a LMN.

A los jóvenes los habían pasado a un penal en Asunción del Paraguay hasta el que llegó don Ávalos y descubrió que ahí estaba el joven que podría ser su hijo.

“Le pedí al encargado de penal que me dejara verlo. Cuando entró por una puerta lateral coincidían la estatura, el corte de pelo, la fisonomía y la poca movilidad que tenía en el brazo izquierdo. Le pregunté el nombre y me dijo: Sergio Daniel Ávalos Ulloa”, recordó don Asunción que todavía se estremece al recordarlo.

“Le pedí que me mostrara el brazo izquierdo y tenía un anillo de carne a la altura del codo izquierdo igual que mi Sergio. Tuve emociones fuertes, alegría porque no era y tristeza porque continuaba la búsqueda”, concluyó don Ávalos.

Las testimoniales van a continuar y una vez que concluyan el juez federal Gustavo Villanueva deberá determinar si imputa o no al personal de seguridad del boliche que siguen siendo a la fecha los principales sospechosos.