Caso Ávalos: el georradar arrojó dos puntos clave

Ayer, en una entrevista exclusiva con LMN, el abogado de la familia Ávalos, Virgilio Sánchez, afirmó: “La pericia arrojó un punto de interés, esto quiere decir que encontramos un lugar donde nosotros vamos a realizar seguramente excavaciones con el Equipo de Antropología Forense para tratar de ver qué es lo que está allí enterrado”.

Al respecto, Sánchez aclaró que lo que muestra el georradar, en la propiedad ubicada a cuatro cuadras de Las Palmas, son movimientos del suelo donde hay cosas enterradas, pero que no puede mostrar su composición.

“Nosotros sostenemos que con el cuerpo de Sergio Ávalos ha habido un circuito en el tiempo en el que ha sido trasladado”, sentenció el abogado, y ratificó: “Celedino (Soto) era parrillero en Las Palmas y su hermano trabajaba en el área de mantenimiento”.

Así lo sostuvo, en referencia al dueño de la propiedad allanada, un suboficial de Policía retirado, quien manifestó a LMN no haber trabajado jamás en el boliche, no así su hermano (ver aparte).

Además, Sánchez indicó: “Ellos estaban involucrados con Las Palmas en su momento. Al hermano de Soto se le tomaron declaraciones en 2003 y nosotros advertimos contradicciones”.

“El hermano (de Soto) era policía. Estamos investigando básicamente a policías y miembros de la fuerza de seguridad de la provincia y del Ejército que estaban en ese momento”, ratificó Sánchez.

En este sentido, el abogado detalló: “Algunos están retirados, en funciones o con cargos muy importantes en la fuerza actualmente”.

Luego, Sánchez señaló que van a esperar el resultado de las excavaciones cuando se hagan y las ordene el juez, y aclaró que más allá de los resultados, no sólo buscan un cuerpo, sino también evidencias.

“Se presentó a la Justicia diciendo que afectan su nombre y honor, cuando en definitiva él fue quien se expuso ante los medios”, afirmó el abogado sobre Celedino.

Para concluir, apuntó: “Si él está tranquilo, no tiene nada que ver, que siga así. No sé qué quiere decir con que hay algo extraño. Hay gente que no entiende que hay profesionales que trabajan solidariamente”.

Fue a bailar a Las Palmas y no volvió

Sergio Ávalos fue visto por última vez la madrugada del 14 de junio de 2003, cuando fue a bailar a Las Palmas con unos amigos. Si bien se comprobó que el joven de 18 años, estudiante de la Facultad de Economía y Administración de la UNCo, ingresó al local bailable, nunca se supo si salió.