Ávalos: versiones cruzadas

Ayer, en comunicación con LMN, el hijo de 19 años del propietario (policía retirado) del complejo ubicado en calle Tandil al 100 manifestó: “Ya se normalizó todo, los departamentos se pudieron usar enseguida. El resultado del allanamiento fue negativo”.

En contraposición, trascendió que los departamentos no sólo no podrán ser utilizados hasta tanto no estén los resultados del georradar, sino que habría una medida preventiva para que las personas vinculadas a las viviendas no puedan salir del país.

Respecto de la investigación, el abogado de la familia Ávalos, Luis Virgilio Sánchez, afirmó: ”El georradar busca un punto de interés. Una vez que nosotros podamos confirmarlo, ahí tendremos que hacer un allanamiento con un equipo de antropología forense”.

El operativo, que comenzó el miércoles y terminó un día después, fue efectuado por personal de Gendarmería y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Las viviendas allanadas se encuentran nada menos que a unas cuatro cuadras de Las Palmas, el local bailable donde Ávalos fue visto por última vez el 14 de junio de 2003.

Mientras el primer día se trabajó con el georradar en los tres departamentos de planta baja del lugar, luego los uniformados realizaron pericias en el patio.

Al respecto, Sánchez indicó que dado que se decretó el secreto de sumario en la causa por 10 días, no se podrá conocer el resultado hasta tanto se cumpla el plazo.

“No se hicieron excavaciones, sino que se trabajó con una retroexcavadora para quitar escombros que había en el patio y así poder utilizar el georradar en ese lugar”, aclaró el abogado.

“Los departamentos no existían en el 2003. Se llegó por testigos de identidad reservada y por información que recabamos en otros medios”, explicó Sánchez, en referencia a los indicios que lo llevaron a esa propiedad.

“El resultado de esta pericia debería estar dentro del plazo fijado del secreto de sumario”, indicó.

Fue a bailar a Las Palmas y no volvió

Sergio Ávalos fue visto por última vez la madrugada del 14 de junio de 2003 cuando fue a bailar a Las Palmas con unos amigos. Si bien se comprobó que el joven de 18 años, estudiante de la Facultad de Economía y Administración de la UNCo, ingresó al local bailable, nunca se supo si salió. Testigos vincularon a la seguridad del boliche con la desaparición del joven, oriundo de Picún Leufú. Desde ese entonces, su familia lo busca.

¿Qué buscan en Mariano Moreno?

10/1/18 Comenzó el allanamiento

Dos días duró el operativo con georradar en los departamentos de la calle Tandil al 100.

19/1/18 Acaba el secreto de sumario

Se espera que el viernes se den a conocer los resultados de las pericias en el lugar.