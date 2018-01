Caso Ávalos: piden procesar a los presuntos autores

La medida fue dictaminada nuevamente por el juez federal Gustavo Villanueva, tras los allanamientos realizados en el barrio Mariano Moreno, a raíz de nuevas pistas por la desaparición forzada de Sergio Ávalos en 2003.

En una entrevista exclusiva con LM Neuquén, Sánchez afirmó que en la causa “hay suficientes elementos” para procesar a quienes consideran autores y partícipes necesarios, “más allá de los resultados de las diligencias que se hicieron”.

Así lo ratificó en referencia al trabajo que se realizó con un georradar en tres departamentos de planta baja ubicados sobre calle Tandil al 100, a tan sólo cuatro cuadras de Las Palmas, lugar donde Ávalos fue visto por última vez.

15 efectivos de seguridad había en el boliche el día del hecho. Cinco eran policías que hacían adicionales y 10, militares contratados como patovicas.

El operativo comenzó el 10 de enero y terminó un día después. Fue efectuado por personal de Gendarmería y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) bajo un completo hermetismo.

Respecto de la decisión de Villanueva, el abogado aclaró: “Si vamos a tener los procesamientos, acompañaremos al juez con su decisión de secreto de sumario, pero en caso de que quiera volver a renovarlo, vamos a apelar”.

“En lo posible queremos pedir prisión preventiva, tenemos testigos de identidad reservada precisamente porque tienen miedo de declarar”, resaltó Sánchez sobre los testimonios recabados a lo largo del año pasado.

“Los resultados de la pericia (del georradar) deberían estar, porque iban a tardar 10 días. No los he podido ver porque están bajo el secreto de sumario y no me muestran los resultados”, afirmó.

A su lado, Mercedes Ávalos asentía firmemente, sin perder las esperanzas de saber lo que ocurrió realmente con su hermano, a 14 años de su desaparición forzada, tal como fue calificada la causa una vez que pasó a la Justicia Federal.

“La verdad estamos un poco dolidos con la decisión que tomó el juez del secreto de sumario, porque esto no nos permite participar de las diligencias que se están haciendo”, señaló la mujer. “Nos están cerrando la puerta a nosotros, que estamos buscando a Sergio”, sentenció.

“Quiero pedirle al juez que no sea como hizo la fiscal Taboada, que tuvo la causa bajo investigación durante 10 años. No quiero seguir investigando, quiero saber qué pasó”, dijo Mercedes Ávalos, hermana de Sergio Ávalos.

La causa

A más de 14 años de la desaparición

Sergio Ávalos fue visto por última vez la madrugada del 14 de junio de 2003, cuando fue a bailar a Las Palmas con unos amigos de la universidad.

Si bien se comprobó que el joven de 18 años, estudiante de la Facultad de Economía y Administración de la UNCo, ingresó al local bailable, nunca se supo si salió.

Testigos vincularon a la seguridad del boliche con la desaparición del estudiante, oriundo de Picún Leufú.

Desde ese entonces, la Justicia, la Policía y las autoridades iniciaron una intensa investigación que no ha tenido resultados. Ahora, se esperan los resultados de un allanamiento realizado a tan sólo cuatro cuadras del boliche.