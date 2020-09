Caso Mérgola: comenzó el juicio a más de un año del crimen

Este miércoles por la mañana se dio inicio al proceso que tenía a Mérgola a la espera y tras las rejas, en que el que no sólo la fiscal Eugenia Titanti junto al querellante Alejandro Bustamante buscarán atribuirle al joven el homicidio de Rodríguez, sino también una tentativa de robo a un comercio de calle Bahía Blanca, presuntamente perpetrado tras el asesinato.

Según señala la teoría acusatoria, la mañana del 9 de julio de 2019 alrededor de las 6, en calles Santa Cruz y Montevideo, Maximiliano Mérgola agredió a Ernesto Rodríguez con un pedazo de cordón cuneta. Cuando la víctima cayó al piso, continuó golpeándolo con ese elemento en la cabeza hasta provocarle la muerte. El presunto asesino se fue del lugar a pie y se dirigió a un local comercial de calle Bahía Blanca, rompió un vidrio del frente y robó distintos elementos. Una vecina lo vio y advirtió a la Policía, que lo detuvo en el lugar.

juicio caso mergola

A su turno, el nuevo abogado defensor, Elio García, aseguró que demostraría errónea la acusación contra su cliente. "La teoría del caso de esta defensa es muy simple y es que el hecho se trató de un exceso de la legítima defensa", comenzó el defensor.

Según aseguró, la mañana del crimen, Rodríguez fue quien inició la agresión y amenazó a Mérgola (e hirió superficialmente) con un cuchillo al encontrarse ambos en la calle. Como el acusado se encontraba bajo el efecto de estupefacientes, en un intento por defenderse, terminó matando a su agresor. Por esto, García sugirió que su cliente debía ser condenado por homicidio culposo.

Testimoniales

Entre los siete testigos que participaron de la jornada, se encuentran la vecina que efectuó el llamado a la Policía al percatarse del intento de robo en curso a la verdulería; cinco efectivos de la Policía que participaron de la detención del acusado o la consigna de la escena del crimen; y un conocido de Mérgola, quien además vivía con él y su padre.

Según reconstruyeron algunos de ellos, la mañana del crimen el acusado fue trasladado a los asientos de Comisaría Segunda por la tentativa de robo, alcaidía en la que se topó con su padre, Fabián Mérgola, demorado la noche anterior por disturbios en la vía pública junto a un amigo.

"Yo escuché que él (por Mérgola) le dijo al padre que se había peleado con un pibe en la calle", declaró quien había sido detenido junto a Mérgola padre y esa mañana se encontraba en una celda contigua a ellos. Asimismo, indicó que el joven estaba "empastillado" y "se reía".

juicio caso mergola

La ampliación de la confesión habría llegado unos minutos más tarde, cuando los tres hombres fueron trasladados a Judiciales. "Dijo que le había partido la cabeza con una piedra", aseguró el hombre sobre lo admitido por Mérgola a su padre mientras aguardaban las actuaciones de rigor.

Uno de los efectivos que también presenció la conversación, manifestó que el acusado narró: "Lo agarré y lo hice mierda, cuando lo tenía en el piso lo cagué a patadas y agarré una piedra y le di".

Es que Mérgola fue implicado por el crimen de Rodríguez horas más tarde, dado que el cuerpo aún no había sido descubierto. Sus dichos, su cercanía al lugar y sus zapatillas manchadas de sangre son algunas de las piezas de evidencia que lo vincularían hasta el momento.

Siguiendo la hipótesis de legítima defensa argumentada por el abogado particular del joven, los efectivos que declararon aseguraron que Mérgola no presentaba heridas al momento de su aprehensión, uno de ellos incluso agregando: "Si hubiera estado lastimado, por más mínima que sea la lesión, inmediatamente se le da intervención a personal de Emergencias previo al traslado, para que luego no digan que los lastimaron en comisaría".

Aún quedan dos jornadas de testimonios y más evidencia a presentar por las partes intervinientes.