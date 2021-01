Cassano, lapidario con la Joya: "Dybala con presión se mea encima"

El futbolista Antonio Cassano , ex 10 de Roma, Milan, Inter, Real Madrid y la Selección de Italia, ya retirado, pero siempre cerca del fútbol de su país, fue lapidario con el argentino al que de ninguna manera consideró un mal jugador, “pero no un campeón”.

"Todos sus entrenadores en la Juventus no lo consideraron necesario, entonces me pregunto si es un campeón o un gran jugador. Para mí no es un campeón, no marca la diferencia. Tiene buenos goles como los vi hacer a Di Natale, a Insigne... Pero si quieres llevar el 10 de la Juventus, debes estar a un nivel superior. Tengo la sensación de que, cuando le meten presión, se mea encima. Y luego pide 10 millones por temporada. Pero por favor...", dijo Cassano.