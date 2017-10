Cataluña no se resistió y fue intervenida por Madrid

Y en medio de una gran expectativa y tensión ante la incógnita en torno a los pasos que darían los dirigentes independentistas que fueron cesados luego de que anunciaran que se resistirían a la intervención, el ya ex presidente catalán Carles Puigdemont sorprendió a todo el mundo con un viaje a Bruselas, donde él y otros cinco ex miembros de su gobierno estarían analizando pedir asilo político. De hecho, así lo sugirió el secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, del partido independentista flamenco N-VA.

Sin embargo, el primer ministro belga, Charles Michel, rápidamente se despegó de esa posibilidad al asegurar que el asilo para el ex presidente catalán “no está en absoluto en el orden del día de su gobierno”. Poco después, el ministro del Interior belga, Jan Jambon, del N-VA, y esa misma fuerza en su conjunto aclararon que ellos no habían invitado a Puigdemont a Bruselas. “Jambon no está al corriente de la visita”, indicó un vocero del ministro, quien además “no ha mantenido ningún contacto en los últimos días” con el antiguo presidente del gobierno regional de Cataluña, precisó.

Además de cesar a las autoridades catalanas, el Ejecutivo español disolvió el Parlamento y convocó elecciones para el 21 de diciembre.

21/12 La fecha que el gobierno central puso para que haya elecciones en Cataluña.