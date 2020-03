Cautela entre los intendentes por el reparto de impuestos

"Es un buen titular para un discurso bastante escaso de medidas y, para mí, no va a pasar más que eso", opinó el intendente de Cutral Co, José Rioseco. Recordó que "esta zanahoria el gobernador ya la dio hace un par de años y no cumplió siquiera en una convocatoria a los intendentes, así que es más de lo mismo".