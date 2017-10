Cayó una piedra de una iglesia y mató a un turista

Al histórico edificio se trasladaron de inmediato equipos de emergencia y miembros de la Policía Municipal, que no pudieron salvar la vida del hombre de 52 años, que se encontraba de visita en Florencia junto a su mujer. Todo ocurrió a las 14:30 cuando se desprendió una piedra de la parte alta de una de las naves, desde una altura de 30 metros. “Estaba allí desde hacía 10 minutos y todo sucedió en el punto donde nos detenemos siempre para explicar”, dijo el guía turístico Bernardo Randelli, que se hallaba en la Basílica de Santa Croce en el momento del incidente. “Todo pasó a la altura de la tercera capilla gentilicia en la nave derecha. Me hallaba a unos 15 metros de distancia con los turistas que acompañaba cuando vi un pedazo de piedra caer. No vi el impacto pero escuché a una mujer, creo que la esposa, gritar”, indicó. “Entonces saqué del lugar a los turistas para que no asistieran a la escena”, concluyó. Tras la tragedia, la fiscalía de Florencia abrió una investigación por homicidio culposo. El turista fue golpeado en la cabeza por un objeto definido como “bastante grande”.

La basílica de Santa Croce está situada en la plaza homónima de Florencia. Es una de las iglesias franciscanas más importantes de Italia y, en su interior, alberga las tumbas de personalidades como Miguel Ángel o Galileo Galilei.