Celebridad de TikTok da gran salto a Hollywood

Su gran popularidad online la convirtió en la candidata perfecta para protagonizar en Hollywood una nueva versión de la comedia romántica de 1999 She’s All That, que cuenta la historia de un chico popular que se propone transformar a una chica común después de que su novia lo abandona.

Recordemos que Freddie Prinze Jr. y Rachel Leigh Cook estelarizaron la cinta, considerada hoy en día un clásico de culto.

El rol que interpretará Addison no es el que en principio se esperaría para ella. Se ha revelado que en lugar de rehacer la película plano por plano, la nueva historia cambiará los géneros de los protagonistas.

De esta manera, en lugar de llamarse She’s All That, será He’s All That y se centrará en un chica influencer que intenta hacer popular a un nerd.

“Toda mi vida he trabajado y planeado conseguir esto. Siempre tuve la determinación interna en hacer que pasara”, comentó Addison a The Hollywood Reporter sobre su próximo debut en la gran pantalla.

El objetivo de los involucrados en el proyecto es sin duda llegar a la audiencia cautiva en la mencionada red social, cuyo lanzamiento oficial fue en septiembre de 2016.

“Lo más importante es que conseguimos a la persona perfecta para el rol”, expresó Munika Lay, vicepresidenta del estudio Miramax.

“Su popularidad en TikTok es una muestra de que ella tiene la habilidad de hablarle a toda una generación”, acotó.