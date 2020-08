Celeste Muriega reveló las internas con Romina Malaspina en Canal 26

La modelo empezó mostrando su buena onda con Romina Malaspina, hoy una de las figuras mediáticas del canal. “Yo me la crucé a Romi solo una semana, porque después pasó esa transmisión en vivo que se ve desde un estudio al otro. Cuando arrancamos con Diego Codini la idea era hacer una conducción de a dos. Estuvimos un mes juntos en el prime time, y recontra valoro que Canal 26 me haya dado la oportunidad, al igual que me la dio el año pasado con Vive la tarde”, arrancó Celeste Muriega, que conduce Noticias de 22 a 24, y siguió diciendo sobre su compañera Romina Malaspina: “A partir de ahí me dijeron que iba a venir una persona encargada de un segmento de tecnología, o algo así. Lo cual me pareció que estaba correcto, le dije que le hagan el aguante a la chica aunque no sabía bien el nombre todavía, y al día siguiente cuando fui al piso me enteré que iba a conducir conmigo y con Codini. Eso fue en el momento”.