Centro Español jugará los octavos de final con ventaja

En su primera participación en el ex-TNA el equipo de Mauricio Santángelo consiguió meterse en playoffs y ahora sueña con más. Su rival terminó en la undécma posición. La serie tendrá estas fechas: jueves y sábado próximos en El Templo; martes 17 y jueves, 19, en Buenos Aires (el cuarto si la serie a esa altura no tiene definción; y, de ser necesario un quinto, será en Plottier el domingo 22.

Los octavos de final se completa con estos patidos: Petolero Argentin (5º) vs Villa Mitre (12º); Rivadavia de Mendoza (7º) vs Cislista Juninense (10º) y Atenas de Patagones (8º) vs La Unión de Colón (9º).

Los prmeros cuatros de la Conferencia Sur: Estudiantes, Platense, Deportivo Viedma y Parque Sur, avanzaron directamente a los cuartos de final.

Rocamra (13º) no continuará en la competencia hasta la temporada que viene. Gimnasia y Esgrima de La Plata (14º) jugará el Playoffs por la Permanencia con Echagëe de Paraná que concluyó último en la Conferencia Norte.