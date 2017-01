Centurión más diez, el Boca sin Tevez

Centurión, un atrevido dentro y fuera de la cancha: "La 10 de Boca no me pesa para nada", declaró. ¡Crack!

Neuquén.- La cuestión pasaba por saber cómo respondería Boca en su primer partido sin su máxima estrella, Carlos Tevez. El temor de los hinchas, se sabe, es que el equipo extrañe demasiado al ídolo que emigró a China detrás de una fortuna y que se derrumbe así todo lo bueno que hizo hasta aquí en un torneo que lidera, y junto a ello se malogre el sueño de conseguir el título. En ese contexto y si bien no deja de ser un amistoso, el triunfo 2 a 0 ante Estudiantes entregó muy buenas señales. Una de ellas fue la gran actuación del revulsivo Ricardo Centurión, quien resultó determinante. Fabricó a puro talento el primero (en contra de Diarte) y desplegó su calidad por el Minella.

“Seguramente vamos a extrañar a Carlitos, pero por este camino vamos bien”, señaló el ex Racing, quien heredó la casaca número 10 que usaba el Apache y al menos en esta primera vez dejó claro estar a la altura de una camiseta que supieron usar glorias como Maradona, Riquelme y el mencionado Tevez.

“Vestir este número es lindo. No pesa para nada, al menos a mí no. Seguramente vamos a extrañar a Carlos, pero tenemos que seguir haciendo lo que sabemos”, avisó el “wachiturro”. Un detalle que muestra el grado de confianza que se tiene Centurión es que según el mellizo Guillermo, “fue él el que pidió usar la 10”.

15 partidos disputó Centurión en Boca, con cinco goles.

Flores y mensaje

A propósito del entrenador xeneize, Barros Schelotto se mostró muy conforme con la actuación de Centurión, aunque, fiel a su estilo, en el elogio también le metió un poco de presión de cara al futuro. “Usó bien la 10 ante Estudiantes, pero tenemos 16 fechas por delante y queremos ganar el campeonato”, expresó con su clásica picardía.

Lo cierto es que la deslumbrante tarea del también ex San Pablo dejó muy ilusionados a los hinchas, que saben que si el excéntrico volante repite este tipo de actuaciones no sólo se lo extrañará menos al Apache, sino que las chances xeneizes de obtener el título crecerán. Vendrán nuevas pruebas (no estará mañana ante San Lorenzo porque debe viajar a Brasil por un tema contractual) y deberá seguir demostrando que puede ser el generador de fútbol de Boca. El sábado, por lo pronto, el Xeneize fue Centurión más diez... ¡Ricky maravilla!.

Guillermo lo elogió y a la vez le metió presión: “usó bien la 10, pero nos faltan 16 fechas”.

Fuera de las canchas, peligro latente...

Dependerá de la madurez de Ricardo Centurión capitalizar esta gran oportunidad que se le presenta como una suerte de “sucesor de Tevez” en Boca. El peor enemigo es él mismo. Más de una vez su comportamiento fuera del campo dejó que desear y se involucró en episodios escandalosos o confusos.

Como cuando chocó borracho y huyó o cuando una gresca entre hinchas de Racing y su primo lo salpicaron y otra vez tuvo que pasar por una comisaría. Todo esto siendo ya jugador de Boca. Con fama de “nochero”, tendrá que cuidarse más que nunca.