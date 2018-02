¿Cerca de la política?

“Hay patas en la mesa de una sociedad que son vitales, como la educación, el deporte, la salud y la cultura”, comentó el artista en una entrevista con Diarioshow.com y continuó diciendo: “Entiendo que la Argentina está fallando en estos aspectos y no es de ahora. La educación es un pilar decisivo y tengo muchos familiares en esta actividad. Reparemos en que no hay tantas escuelas para todos los chicos que deben estudiar, y esto en algún momento va a colapsar. Hay que hacer hincapié en la educación y la carencia de esta se nota en la calle, en las relaciones humanas, en las redes sociales, en el circuito vial”.

Al mismo tiempo, señaló que la familia es la primera institución educativa y que debe formar “buenos seres humanos”. “Debemos educar para formar personas informadas, educadas y solidarias. De esta manera estaremos construyendo un país mejor”, sentenció.

Por otro lado, y buscando terminar de una vez por todas con la famosa grieta, Axel manifestó que cree que la oposición debe acompañar a los gobernantes de turno. “Yo siempre soy de tirar para adelante, más allá del color político que gobierne. No soy de poner palos en la rueda de la bicicleta de quien gobierna. Me crié en un país donde el sector político que perdía le complicaba las relaciones y situaciones al sector que gobernaba. Creo que esta no es manera de construir un país”, cerró. ¿Dejará su carrera musical para dedicarse de lleno a la política?.

