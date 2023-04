Cerró el restaurante más neuquino: Los Amigos y la pena de la gente

Cerró Los Amigos, el restaurante que tenía todos los escudos de la provincia en su fachada. El bodegón que era un lugar de encuentro para los amigos y la familia, donde los mozos atendían con moño, chaleco y camisa, invitaban a pasar con un buenos días o buenas noches y preguntaban a los clientes dónde querían sentarse. Ellos eran la cara visible de Los Amigos, como su dueño, otro mozo conocido que hizo temporadas en Mar del Plata, Necochea, Bahía Blanca y Bariloche. El que dice que atendió a grandes figuras como "Susana Giménez para abajo, la mayoría de los artistas. Carmen Yazalde y León Gieco". Al que conocen mejor con el apodo de Turco. "Todo el mundo me dice así. Nadie sabe cómo me llamo, excepto mi vieja. Lillo Iginio Varela", confiesa.

Turco por las cejas abundantes y los rulos negros que perdió pero piensa recuperar cuando venza al cáncer. Ahora dice que cambió de look y lo llaman Laport por la pelada que ganó después de pasar por varias sesiones de quimioterapia. Es que sí, aunque recién está operado y pelea tal vez la mayor de sus batallas, no pierde el humor. "Tengo que esperar que me crezca para tunearme. La imagen es todo. Siempre hay que andar presentable y bien perfumado", comenta. Y no lo dice en chiste. Es la actitud que asume ante la vida.