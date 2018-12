CFK agotará todas las instancias judiciales si la procesan

Lo confirmó su abogado, quien aseguró que no le tiene miedo al juicio oral.

Buenos aires. El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, aseguró que va a “agotar todas las instancias judiciales” en la causa por los cuadernos K “si se confirma el procesamiento” contra la ex presidenta. El abogado dijo que presentarán “un recurso de casación” y, “eventualmente, ante una decisión adversa, uno extraordinario para acceder a la Corte”. Beraldi explicó: “Esto es para que quede en claro que las instancias judiciales, si es que se confirman, quedan contaminadas y no hay una decisión unipersonal, sino que está funcionando un sistema que no tiene que ver con la administración de Justicia”.