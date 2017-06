CFK arma un frente y Randazzo se presenta en las PASO por el PJ

Hoy, en el Instituto Patria, la propia Cristina Fernández de Kirchner liderará un encuentro con intendentes y concejales, donde se ratificará esta resolución y se buscará dar una muestra de fuerza de cara a las elecciones de medio término. La incógnita ahora pasa por saber qué efecto inmediato provocará dentro del peronismo duro esta decisión kirchnerista de jugar por afuera. Por lo pronto, La Cámpora y compañía están convencidos de que el peso de CFK arrastrará a los jefes comunales a apoyar al nuevo frente. Los intendentes peronistas, según creen, seguirán a la líder, quien por el momento no confirma su candidatura, aunque todo indica que así será, considerando este nuevo espacio creado ayer.

Un dato importante es que sin el sello del PJ, el kirchnerismo no podrá obtener la mayor parte de la financiación que da el Estado para la campaña electoral. Este escenario deja en un lugar incómodo a los intendentes de la provincia que quieran acompañar a Cristina. Todos ellos son afiliados al partido y deberán rearmar la estrategia electoral en sus distritos. La decisión de la ex presidenta le abre la puerta a Randazzo para competir con el sello del PJ detrás, sin integrar ningún frente electoral y liderando una sola lista por dentro del partido. Al ser el único candidato del PJ, se quedará con el importante ingreso económico que implica competir por el partido.

La ley de financiamiento de los partidos políticos indica que el 50% de los recursos publicitarios, que destina el Ministerio del Interior, se dividen en partes iguales entre todos los partidos que participan. El otro 50% se reparte según la cantidad de votos sacados en la última elección. Y como fue el PJ el que participó en los últimos comicios, el ex ministro se quedaría con esa parte del presupuesto. Si Randazzo y Cristina decidieran presentar cada uno una lista en la elección general del 22 de octubre, el peronismo quedaría dividido en tres. Una parte del electorado acompañaría a la ex mandataria, otra al ex ministro, y una tercera a Sergio Massa. Ese escenario es el que mayores beneficios le traería a Cambiemos, ya que los votos opositores se dispersarían en distintos candidatos que, en mayor o menor medida, representan al PJ.