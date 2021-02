Charlotte Caniggia habló sobre su pelea con Pampita: "Me sentí traicionada"

Según contó en diálogo con Mammón, cuando fue invitada al ciclo para probarse dentro del programa, apareció “la innombrable”, en relación a Yanina Latorre, y explicó: “Ella me empezó a bardear, y en el corte le dije a Pampita que no me la cruce, que no quería preguntarle nada a ella. ¿Y qué hizo Pampita? Me la cruzó, por rating o no sé. Y me sentí re mal, como traicionada”.