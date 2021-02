Nicole desea que su relación con Pampita crezca

Neumann, quien fue entrevistada por Paparazzi, reveló que está todo bien con Pampita luego de apoyarla. "Ah me amigué. Sí, como fue en su momento que yo me enfermé también, que estaba sola en mi casa con mis hijas y muchos salieron a aprovecharse de esa vulnerabilidad, me parecía que, en este momento que ella está pasando por lo mismo, mandárselo. Yo lo pasé sin estar embarazada pero sí con mis hijas enfermas. Me parecía justo darle mi apoyo. Me salió así". confesó Nicole.

Cuando el preguntaron si realmente ahora eran amigas, la rubia sostuvo: "Eso me parece que es un tema que, el día de mañana, si ella quiere lo contestará. Te puedo hablar por lo que me surgió hacer a mí. No dije que no respondió. Te puedo hablar de lo que me surgió hacer a mí. Vi esta mañana, por mis grupos de fans de Instagram, que ella me empezó a seguir. Entonces, yo decidí seguirla, también", dijo firme Neuman. Y cerró: "Ojalá que la relación crezca".