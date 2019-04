Mientras posaba junto a su bailarín, la cámara de El Trece logró registrar el insólito backstage. Es que al notar que la mediática no se reía para los flashes, Reali le preguntó si sucedía algo y la respuesta que recibió fue desopilante.

Sonrojada y tapándose la boca, la hermana de Alexander reveló qué ocurría: "¡No puedo sonreír! Se me cayó la funda del diente".

"Me acaba de gritar que no puede sonreír porque se le cayó una funda", explicó Barby ante las cámaras. Y agregó: "Me muero, la amo".

Este año la pista más famosa de la pantalla chica contará con los últimos ganadores: Julián Serrano y Sofía Morandi, y también con Federico Bal, Lourdes Sánchez, Flor Vigna, Flor Torrente, Felipe Colombo, Griselda Sicilian, Hernán Piquín y Macarena Rinaldi, Leticia Brédice, Luciana Salazar, Mora Godoy, Silvina Escudero, Sofía Pachano y Dan Breitman, Lola Latorre y Flor de la V.

