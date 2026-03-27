Quién es la famosa que habría enamorado a Roberto García Moritán

En Puro Show, donde Fernanda Iglesias lanzó un enigmático que rápidamente encendió todas las alarmas. Según deslizó, podría estar gestándose una relación inesperada que mezcla farándula, política y estrategia de imagen. La misma tiene como protagonista al ex marido de Pampita , Roberto García Moritán .

“Voy a tirar un dato como algo que puede estar gestándose”, advirtió Iglesias, generando suspenso en el estudio. Sin darlo como confirmado, pero sí como un fuerte rumor, apuntó directamente a García Moritán y a Virginia Gallardo , actual legisladora nacional. El dato: una creciente interacción entre ambos en redes sociales que no pasó desapercibida.

Según detalló, el empresario estaría particularmente activo en los posteos de Gallardo. “Él le comenta todo, le pone like”, aseguró, sugiriendo que podría haber un interés más allá de lo virtual. Iglesias fue más allá al analizar el posible trasfondo de este vínculo. “No es una famosa medio pelo, a ella le serviría una relación con él porque la cambiaría de estatus”, opinó, dejando entrever que, de concretarse, no sería una relación más dentro del mundo del espectáculo y la política. Sin embargo, también sembró dudas: “No sé si ella está interesada porque capaz tiene otros candidatos”, aclaró, manteniendo el enigma abierto.

Embed - ¿Nace un amor? "Moritán interactúa con Virginia Gallardo en redes": bombazo de Fer Iglesias y dudas

El tema generó debate en el panel y sumó la mirada de Pochi, quien aportó una lectura estratégica del posible acercamiento. “Si Moritán le mete gol ahí sería ideal, porque estarían los dos hablando de política en un ámbito que también sería espectáculos”, lanzó, planteando una combinación que podría resultar explosiva tanto mediática como públicamente.

Sin embargo, vale aclarar que, por ahora, se trata de una información en potencial. Tal como se mencionó en el programa, no hay pruebas contundentes más allá de la interpretación de movimientos en redes, y no se encontraron evidencias claras que confirmen este supuesto ida y vuelta. Es, en definitiva, un enigmático en construcción, sostenido por la intuición y el análisis de Iglesias, que no suele fallar.

"Perdí todo": el desgarrador relato de Roberto García Moritán sobre su separación de Pampita

Roberto García Moritán rompió el silencio sobre su separación de Pampita y ofreció un panorama sincero de cómo vivió uno de los momentos más duros de su vida. A un año y medio del divorcio, el empresario decidió hablar sin filtros sobre las consecuencias personales y profesionales de la ruptura, sorprendiendo con una frase contundente: “Perdí todo”.

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El alejamiento, que se hizo público en septiembre de 2024, generó gran repercusión en los medios de espectáculos. Durante la entrevista, el ex funcionario porteño enumeró lo que sintió que había perdido. “Familia, laburo, credibilidad, confianza… todo”, expresó, dejando entrever el impacto emocional que tuvo atravesar un divorcio tan comentado.

El dueño de restaurantes también apuntó contra el contexto mediático que rodeó la ruptura, señalando lo difícil que resultó escuchar opiniones ajenas sobre su vida privada. “Veía gente hablando sin saber, diciendo cosas que no tienen nada que ver conmigo”, afirmó. Así, dejó en claro el desgaste que significó la exposición pública y cómo muchas veces se sintió incomprendido frente a las versiones que circulaban en los medios.

A pesar de lo vivido, Moritán destacó que no guarda rencor hacia la modelo y que conserva un profundo respeto por la familia que formaron juntos. “Solo tengo buenos recuerdos”, aseguró, aunque reconoció que en ciertos momentos extraña aquella etapa de su vida. Su enfoque actual, señaló, está en mantener un vínculo saludable por su hija Ana, priorizando el bienestar de la menor por encima de cualquier diferencia personal.

Moritán.jpg Roberto García Moritán

Sobre su hija, el empresario fue categórico: “Es lo único importante”. Finalmente, reconoció que las heridas no están del todo cerradas. “Con el tiempo uno resignifica lo vivido y aprende a enfocarse en el presente”, señaló. La crudeza de sus declaraciones generó repercusión inmediata en redes sociales, donde muchos valoraron su sinceridad y la franqueza con la que compartió un capítulo tan difícil, aunque otros lo criticaron por considerar vacías sus expresiones.