El fuerte e inesperado descargo de la esposa de Lautaro Martínez, Agustina Pandolfo

Agustina Gandolfo , esposa del futbolista de la Selección Argentina, Lautaro Martínez , sorprendió al compartir una llamativa reflexión en redes sociales. Aunque la modelo e influencer comparte viajes, proyectos y trabajos en su cuenta de Instagram, esta vez dejó en claro que no todo es color de rosas en su vida.

“Hoy mi día no fue aesthetic ni estuvo lleno de planes”, dijo, sorprendiendo a sus seguidores. Y admitió: “Hace días que no duermo bien, estoy sin mucha energía, no tengo ganas de entrenar, tengo varios pendientes que debería resolver hoy y aún no toco nada, almorcé lo que dejaron mis hijos anoche, directo del tupper”.

Lejos de toda polémica y de verle el lado negativo a la situación, opinó: “Y también está bien”. “No se dejen engañar por la vida perfecta y aesthetic que muestran muchos famosos e influencers en redes. Hay un montón que no se ve. Y lo real también está bien”, concluyó.

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El posteo de la influencer no pasó inadvertido entre su más de un millón y medio de seguidores que, no solo le enviaron mensajes de cariño y apoyo, sino que también le agradecieron por mostrar el lado B de la vida de los famosos y millonarios.

“Qué lindo, muchas gracias por compartir. Es la vida real. Así somos. Y el cuerpo no da para todo. A veces pide una pausita, una lloradita y a seguir”, “Por más mensajes reales”, “Me encanta ver y saber este lado que también tenemos las mujeres. No me hace sentir sola. Gracias por la empatía”, “Gracias por mostrarnos que hay otra realidad que no es perfecta y está bien también”, “Qué genia. Visibilizás la realidad que no vemos”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

El nuevo emprendimiento de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez

Lautaro Martínez, delantero del Inter y la Selección Argentina, sigue ampliando su juego fuera de la cancha. Instalado en Europa junto a Agustina Gandolfo, el futbolista surgido en Racing decidió consolidar su faceta empresarial con un proyecto gastronómico que ya tiene base en Italia y ahora suma una nueva apuesta en la Argentina.

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La pareja confirmó la apertura de Coraje Mendoza, una nueva sede de su restaurante que funcionará dentro de su propio desarrollo vitivinícola en Luján de Cuyo. El nuevo local estará ubicado en Las Compuertas, una de las zonas más exclusivas del circuito enoturístico mendocino, y formará parte de la bodega Cittanina, el proyecto familiar de la pareja. El nombre combina la palabra italiana città (ciudad) y “Nina” (por su hija mayor).

La propuesta busca ofrecer una experiencia integral que combine cocina de alto nivel, maridajes y paisaje de montaña, en línea con el crecimiento del turismo gastronómico en la provincia.

Además, no se trata solo de un restaurante: el proyecto apunta a consolidarse como un polo enoturístico, con desarrollo de bodega, espacios de degustación y una propuesta pensada para visitantes locales e internacionales.