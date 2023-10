La grave denuncia de la familia de una ex empleada de Lautaro Martinez: "Murió esperando que..."

El delantero argentino realizó un descargo en redes sociales donde visibilizó un juicio que enfrentó contra la familia de una ex empleada.

Por este motivo, la Justicia italiana determinó que “el despido es nulo e ilegítimo al no calcularse correctamente la indemnización”, y por ello deberá abonar un monto “equivalente al menos a quince meses del salario final de referencia, además de los gastos judiciales”. El delantero, por su parte, alegó no haber conocido el alcance de la enfermedad de la mujer, una versión que no fue considerada creíble por el juez.