Cupido le puso enfrente a Lautaro Martínez

La propia esposa de Lautaro Martínez contó cómo fue el inicio de la relación en el ciclo "Las mujeres de la Selección" conducido por Jésica Cirio. "Es una historia que no cuento casi nunca. Nos conocimos en Buenos Aires, justo antes de que él se viniera para Italia”, comentó Agustina. El Toro, figura de Racing, estaba por ser vendido al poderoso Inter.

Agustina Gandolfo.jpg Una foto de 2019, cuando ya llevaba cerca de un año de relación con el futbolista.

“Yo había viajado con unas amigas y nos vimos en un cumpleaños, no sabía quién era él. Nos cruzamos números de teléfono. Él me dijo 'algún día te vas a ir a dónde yo me estoy yendo ahora'... Yo estaba negada completamente", empezó contando Agustina Gandolfo.

Mientras el delantero se instalaba en Italia, siguieron hablando por chat durante un tiempo, pero ella “ya lo sentía como novio”. Antes de viajar a conocerlo, se volvió a Mendoza para dar un par de exámenes de tercer año de Economía y recién luego aceptó la invitación de Lautaro Martínez y se fue para Milán.

Viaje y un primer beso que selló su amor

Agustina contó en esa entrevista que mientras viajaba en el avión para encontrarse con el jugador tenía una duda clave apenas lo viera: "No sabía cómo saludarlo, si darle un pico o un beso "en el cachete" porque casi no lo conocía. Y cuando llegué, el gritó 'hola mi amor' y me saludó con un súper beso... ahí empezó todo", reveló.

Entrenamiento de Agustina Gandolfo.mp4

"Pasamos nueve días juntos y al día anterior a mi regreso me dijo 'no te vas'. '¿Cómo no me voy? Tengo mis locales, mis estudios, mi trabajo...', le dije. Él llamó a mis papás, porque yo soy nena de mamá y papá, y les dijo que me iba a quedar unos días más. Y me quedé un mes más", comentó la mendocina, que hace poco debió aparecer en los medios tras conocerse el juicio que le hizo su mejor amiga, cuando era su niñera, antes de morir.

Agustina Gandolfo 2016.jpg Con muchos seguidores en Instagram, Agustina Gandolfo se mostraba sensual en 2017.

"Siempre tuvimos una conexión muy fuerte y lo loco es que nos habíamos visto solo unas dos o tres veces en Argentina y sin embargo acá era que nos conociéramos de toda la vida. Acá estamos lejos de la familia y los amigos así que acá nos volvimos muy compañeros", señaló Agustina Gandolfo.

Mudanza y una familia que se agranda

Pero ese viaje inicial terminó, y la joven regresó a Mendoza con su familia. En el medio, se fue de vacaciones con sus amigas a Cancún, y desde Italia el jugador la llamó: “Me dijo 'no te volvés a Mendoza, te venís directo para acá, no aguanto más'. Así que me fui para Italia. Mis papás me querían matar, porque dejé todo, mi estudio, mis locales que los vendí y mi trabajo en la empresa de mis papás", agregó.

"Fue un impulso, que salió bien por suerte”, admite la joven. Se refiere a que esa historia de amor ya lleva cinco años y medio, en los que tuvieron a Nina en febrero de 2021, en plena pandemia, se casaron en junio de este año en una boda de ensueño en un hotel del Lago di Como, cuando ella estaba embarazada de siete meses de Theo.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez.jpg

"Estamos felices de tenerte en nuestros brazos. Tu hermanita está en casa esperándote para llenarte de amor. Ahora somos cuatro. Bienvenido, te amamos", escribió la pareja en agosto, con la llegada de su segundo hijo con la figura de la Selección Argentina.

Los nuevos trabajos de Agustina Gandolfo

Hoy, Agustina Gandolfo es reconocida por ser una emprendedora de diversos negocios: es dueña del restaurante italiano Coraje en Milán, ciudad donde vive con Lautaro Martínez, pero como su pasión siempre estuvo relacionada a la nutrición y al estado físico, estudió la carrera alimentaria con cursos virtuales en Madrid.

Antes dejó la carrera de Economía que cursaba en nuestro país porque en Italia no le reconocían ni una sola materia. En pandemia, compró junto a Lautaro Martínez un viñedo en Mendoza para cumplir otro sueño: crear su propia marca de vinos. Luego de despejar rumores sobre una separación el mes pasado, viven a pleno y viajan cada tanto ala Argentina.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez con Theo.jpg Agustina Gandolfo, Lautaro Martínez y el pequeño Theo, que nació hace tres meses.

“Si bien con Lauti somos reservados y mostramos poco de nuestra intimidad, quiero que se deje de ver a la mujer del jugador de fútbol como una mantenida. Es una idea horrible que circula desde el desconocimiento y no estoy para nada de acuerdo. Antes de ser la mujer de un futbolista, soy mamá, trabajadora, estudiante…”, manifestó la influencer.