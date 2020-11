Charly García le escribió una carta de puño y letra a Diego Maradona

Carta de Charly García a Diego Maradona Carta de Charly García a Diego Maradona

“Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas. Cuando te pregunté: ‘¿Qué título le pondrías a tu segundo gol a Inglaterra?’. Al toque me respondiste: ‘Miré el arco y esquivé patadas’...”, escribió Charly García al comienzo de la nota titulada "Carta para el 10".

“Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos. Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain, Brian Jones y gente buena”, dijo Charly García refiriéndose a las grandes personalidades que murieron a los 27 años de edad como Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison.

“Espérame ahí... invita la casa. No te equivoques con el paraíso”, le pidió el cantante a Diego Maradona antes de finalizar su escrito.

“¿Sabés lo que me dijo Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas? ‘¿Éste no es el que juega al vóley?’. ¡¡¡Rock and roll fierita!!! Say no more. I Love you”, finalizó su despedida Charly García.

En el cumpleaños número 60 de Diego Maradona (30 de octubre), Charly García también le había dedicado unas palabras al Diez.

“Feliz Cumpleaños Maradona Genio Eterno, contá conmigo siempre, tu amigo Charly”, escribió el cantautor junto a una fotografía en la que aparece con al Diez.