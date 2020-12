Chiddo: cocina rica en Neuquén 100% vegana

Según un informe realizado por la consultora Kantar Insights División y difundido el mes pasado por la Unión Vegana Argentina, en nuestro país un 12 por ciento de la población nacional no consume animales . Nada es casualidad y las cosas no suceden porque sí. Hay un cambio de mentalidad en las nuevas generaciones y la cocina comienza a abrirse un poco más hacia quienes requieren un tipo puntual de alimentación.

En una sociedad carnívora, los veganos y vegetarianos son minoría. Tanto en la oferta gastronómica como en la dinámica social relacionada a la alimentación. Siempre el vegano o el vegetariano tiene más dificultades de conseguir su comida que aquellos que no lo son. O como generalmente pasa, la oferta se reduce a una ensalada que algún alma piadosa te arma, en líneas generales, combinando dos o tres boludeces y te lo cobran como un fuera de carta o como si fuese un sándwich hecho con aromáticas de los jardines Elíseos de París.

chiddo vegano 2

“La idea del menú de Chiddo es emular un food truck clásico, que sea atractivo para los omnívoros, pero obviando y reemplazando los ingredientes animales. Somos dos en el proyecto. Mi mujer y yo. Ella cocina este estilo de comida hace unos 8 años y hace más de diez que ambos trabajamos en gastronomía. Lo bueno es que hoy en día se evolucionó mucho en técnicas para mejorar las recetas veganas, en sabor y texturas. Poder emular un cheddar, un huevo frito... son cosas que no hemos visto que se estén haciendo y que nosotros queremos exponer. No queremos identificarnos como un food truck veggie. Preferimos la idea de ser un carro con burgers para comer super bien y que no precises ser vegano para disfrutar y valorar”, afirma Nahuel desde el otro lado de la línea.

La elección de hacer cocina sin animales según ellos: “Tiene que ver con un despertar de conciencia alimenticia de nosotros. Y al adentrarnos descubrimos un mundillo muy lindo y emergente de gente que puede comer rico sin involucrar animales. Pero la verdad que nosotros no pensamos el menú apuntando sólo a los veganos, sino que intentamos emular una comida clásica de food truck que resulte atractiva para cualquiera. Y que la ausencia de carne y derivados, sea un detalle en un plato de por sí rico”.

¿Cómo se logra una cocina vegana creíble, rica y seductora?, según Nahuel: “Hay muchas recetas y personas que constantemente están buscando nuevas maneras de llegar a las texturas y sabores más adecuados. En nuestro caso fue de forma empírica. Probamos recetas y modificamos lo que nos pareció que podíamos mejorar. Es lo lindo de la cocina, poder ponerle algo propio a la receta que otro compartió”.

Tuve la suerte de encontrarlos y de probar varias cosas de su menú. Recomiendo 100% las hamburguesas, sobre todo berenjena y quinoa o las de legumbres. Todo está muy bien logrado, los productos emulados como huevo, mayonesa o los diferentes tipos de quesos. Si bien no se producen con productos derivados de animales y obviamente no reemplazan nada, son sencillamente geniales y ricos y hay que difundirlos.

El proyecto funciona con delivery o take away. Para el delivery utilizan la plataforma de pedidos ya y también por Instagram y facebook: @chiddonqn.