Chiqui, en un lío grande

Ahora, en otra prueba de que Alberto le marca la cancha y le rodea la manzana a Tapia, porque descree de sus políticas y decisiones, se supo que el Gobierno tendrá participación e injerencia en las resoluciones afistas, a partir de una mesa de diálogo que discutirá inicialmente el regreso del más popular de los deportes.

Alberto le marca la cancha al titular de la AFA, lo cuestiona y se mete de lleno en el fútbol.

Lejos de asesorarse por Tapia o su entorno, Fernández tomó distancia y escuchó la opinión de Marcelo Gallardo, el entrenador de River, a quien sí respeta y admira.

Lo cierto es que no le será fácil al Chiqui, más allá de su reciente reelección, la convivencia este tiempo con allegados a un presidente del país que lo reprueba públicamente y está muy disgustado con su gestión. Se vienen momentos de tensión en la casa madre de nuestro fútbol y no está garantizado que el ex presidente de Barracas Central pueda cumplir su extenso mandato.