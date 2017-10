Chofer de tragedia de San Rafael, preso por trucho

El hecho ocurrió cuando Jorge Pinelli, el chofer detenido, fue interceptado en el kilómetro 378 de la Ruta Nacional 34 cuando manejaba un colectivo que llevaba a 32 pasajeros desde la localidad bonaerense de José C. Paz hasta Los Juries, en Santiago del Estero.

Según informó Gendarmería, cuando le pidieron la documentación del vehículo, Pinelli exhibió un folio con papeles y dinero en efectivo, solicitándole a un gendarme que lo dejara pasar. Después del intento de soborno se constató que el chofer “carecía de los permisos y seguros necesarios” para conducir el ómnibus y llevaba un certificado trucho para servicios especiales de la Dirección Provincial del Transporte de la provincia de Buenos Aires. El caso fue tomado por el Juzgado Federal de Rafaela, que inició una causa penal en contra de Pinelli por los delitos de “cohecho en grado de tentativa y presunta falsificación de documento público”.

Pinelli fue uno de los choferes a cargo del micro que provocó la muerte de 15 personas luego de volcar en la Ruta 144 a la altura de Cuesta de los Terneros, 30 kilómetros al sur de San Rafael, el 25 de junio de este año. Entonces, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) informó que el micro que manejaban Pinelli y su hijo -quien falleció en el siniestro- “no estaba habilitado, ya que había sido dado de baja el 12 de diciembre de 2016”.

Los peritajes posteriores indicaron que, a pesar de que el chofer accionó los frenos, viajaba a una velocidad superior a la permitida en esa zona (30 kilómetros por hora), motivo por el cual terminó perdiendo el control del micro y volcando.

15 Los muertos de la academia Soul Dance

Por el accidente ocurrido en junio en San Rafael, Jorge Pinelli estuvo internado aunque sin que su vida corriera peligro. Su hijo Damián, quien manejaba, murió en el acto.

Del viaje ideal al accidente fatal

El micro (fuera de regla) en el que los Pinelli llevaban al grupo de la academia Soul Dance y que terminó accidentado en la ruta mendocina 144, en San Rafael, iba con exceso de velocidad. Por esa razón, Damián no pudo detener la marcha a pesar de que las pericias comprobaron que apretó el freno. “Aceleró y agarró una curva pronunciada y volcó el micro. No chocó con ninguna camioneta, no había nada, fue el chofer el asesino”, relató entonces Graciela, una mamá sobreviviente que acompañaba el grupo.