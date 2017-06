Tragedia en San Rafael: el micro estaba inhabilitado

Ayer, además de conocerse los datos sobre la inhabilitación del ómnibus que trasladaba a alumnos, profesores y padres de la academia de danzas Soul Dance Studio, de la localidad bonaerense de Grand Bourg, se empezaron a escuchar las voces de algunos sobrevivientes. Y todas coincidieron en el exceso de velocidad del micro en un tramo complicado de la ruta por sus curvas y contracurvas. “En una de las curvas aceleró y el micro se balanceó. Las mamás pegamos gritos diciéndole a Claudio, uno de los profesores, que le dijera que pare, que nos íbamos a matar, que iba a chocar. No pasaron segundos que volvió a acelerar como si fuera a suicidarse. Aceleró y agarró una curva pronunciada y volcó el micro. No chocó con nada: volcó. El asesino fue el chofer”, dijo Graciela, una de las madres de los chicos que iban en el micro.

Según confirmaron fuentes de la investigación, en la zona la velocidad máxima permitida es de 40 km/h y el colectivo iba a 70.

“El micro no estaba habilitado, ya que se encontraba dado de baja desde el 12 de diciembre de 2016. Tomó rutas alternativas para evadir controles”.“Imagino la situación de desesperación que están viviendo los padres que perdieron a sus hijos”.Guillermo Dietrich. Ministro de Transporte de la Nación

El testimonio de Brian Urueña

“Ni me acuerdo cómo me sacaron del micro. Cuando me desperté, estaba como en crisis. Quería ir con mi mamá”, relató Brian Urueña, uno de los alumnos de danzas, de 17 años.