Chos Malal: tres mujeres con sus cinco hijos ocuparon una vivienda del IPVU

"Son viviendas que están desocupadas hace diez meses y entregadas a personas que tienen arreglos. Ellas no son violentas, sólo están pidiendo por su derecho", expresó Loli Albornoz, mamá de Camila, quien tiene un nene de tres años y un bebé de un año y medio. Otra de las mujeres tiene dos chicos de cinco y tres años, mientras que la tercera tiene un nene de ocho años y está embarazada de cinco meses.

"Las chicas están en condiciones inhumanas porque no tienen luz, no les dejan ingresar colchones, lo único que podemos ingresar es la comida porque no tienen gas", aseguró la mujer a LMN. Y explicó que ya iniciaron una mediación con la fiscalía pero "están todo el tiempo hostigándolas y no les están dando una respuesta correcta".

Según contó, en una reunión que mantuvieron este lunes "dijeron que le daban una casa solo a una de ellas" y, además, la mujer dijo que "el municipio conoce la situación" respecto a la necesidad de vivienda.

El reclamo fue acompañado por la diputada provincial Patricia Jure (FIT), quien a través de un video donde también hablaron las ocupantes, expresó "es una necesidad que tienen muchas personas, pero aquí hay una situación concreta que se tiene que resolver".

"Se viene el 8 de marzo y hay muchos funcionarios que se llenan la boca hablando de las mujeres y muchas de sororidad, y acá ha ocurrido lo contrario: amenazas y aprietes. Cuando denunciamos en la justicia, la justicia nunca llega. Exijo que sean atendidas de forma inmediata, no chamuyo", aseguró Jure.

