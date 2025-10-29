A esta edad las personas comienzan a ser "viejas", según la ciencia

De acuerdo a un estudio, a esta edad comienza la vejez en una persona. Enterate de todos los detalles de un nuevo aporte de la ciencia.

Según la Real Academia Española (RAE), la vejez es, básicamente, la cualidad de viejo . De ella son sinónimos la ancianidad , la senectud o la viejera , entre otros. De acuerdo a un estudio reciente, la ciencia determinó a qué edad exacta comienza la vejez de una persona. Y en este artículo, te contamos todos los detalles.

En el sitio oficial del National Geographic, se apunta que la vejez llega para todos, pero la velocidad con la que sucede y el grado de salud en el que nos mantenemos cuando ocurre puede variar enormemente. Asimismo, se apunta que tener un cerebro “viejo” aumenta el riesgo de muerte en un sorprendente 182 por ciento en aproximadamente 15 años, en comparación con las personas cuyos cerebros envejecen normalmente.

La vejez de una persona empieza a los 78 años, según lo reveló un estudio de la Universidad de Stanford, California.

El estudio realizado por la mencionada universidad fue publicado en la revista especializada Nature Medicine, y se basó en el análisis de proteínas presentes en el plasma sanguíneo de más de 4.200 personas de entre 18 y 95 años. Así, los científicos de la Universidad de Stanford lograron identificar 1.379 proteínas que cambian de forma significativa a lo largo de la vida. Y estos cambios determinan tres etapas marcadas en la vida adulta hasta alcanzar la vejez:

Entre los 34 y los 60 años tiene lugar la etapa conocida como edad adulta. Los científicos concluyeron que en ella empiezan los primeros cambios moleculares relacionados con el envejecimiento , aunque los efectos físicos son leves.

, aunque los efectos físicos son leves. Entre los 60 y los 78 años sobreviene la madurez tardía. En esta etapa, el deterioro se acelera, tanto a nivel físico como celular.

A partir de los 78 años, cuando llega la vejez, los cambios moleculares y funcionales son más notorios.

Cabe resaltar que este estudio puntualiza que factores como el estrés pueden acelerar el deterioro físico, aunque de ningún modo modifican las etapas biológicas señaladas más arriba. Los científicos aseguran que este aspecto resalta la importancia de cuidar la salud desde una edad temprana -incluso desde los 30 años-, cuando, en algunos casos, ya se detectan señales tempranas del envejecimiento.

Por otra parte, es oportuno señalar que no existe un consenso sociocultural para determinar la edad exacta en la que comienza la vejez en una persona. Y es que ello varía de un país a otro. Por nombrar sólo algunos ejemplos, la tercera edad en España y Ecuador se considera a partir de los 65 años, mientras que en Colombia, México y Perú es a partir de los 60 años.

Según otro estudio publicado por la Universidad de San Andrés (UdeSA), a nivel global, la edad promedio en la que las personas comienzan a sentirse “viejas” es a los 54 años, en línea con los 55 registrados en 2018. En tanto, en el caso argentino, comienza a los 54 en promedio, versus los 58 que se determinó en 2018.

Mercedes Jones, socióloga, doctora en Ciencias Sociales y directora de proyectos del Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés (UdeSA), manifestó: “Lo que me parece importante registrar (y resaltar) es que no hay nada catastrófico en llegar a la vejez. Ahora está claro que se puede vivir mucho y vivir bien, y por eso cada vez se tiene más en cuenta la percepción de la longevidad positiva”.