Billeteras virtuales: hasta cuánta plata se puede tener y transferir sin tener problemas con la AFIP

Según la nueva disposición de la AFIP, sólo los saldos finales mensuales que sean inferiores a $200.000 no serán reportados por MP a la agencia de recaudación de impuestos.

En cuanto a las trasferencias, Mercado Pago no deberá informar a la AFIP transacciones individuales que no superen los $400.000. Además, los usuarios podrán mantener sin notificación a la AFIP ingresos y egresos mensuales en sus cuentas que no superen los $120.000.