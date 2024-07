Ciencia: ¿cómo afecta a tu salud la posición para dormir?

Aunque la investigación está en curso y aún se están debatiendo los detalles exactos, los estudios muestran asociaciones destacables. “A pesar de la falta de datos precisos en humanos, estudios en animales sugieren que dormir de lado puede aumentar la eliminación de desechos cerebrales hasta un 25% en comparación con otras posiciones,” afirma el Dr. Steve Laureys, MD, PhD, neurólogo y neurocientífico de Moonbird. “Este aumento sugiere que dormir de lado podría desempeñar un papel crucial en la promoción de la salud cognitiva a largo plazo.”

Es importante recordar que estos hallazgos pueden ser una situación de “correlación no implica causalidad”. “Es relevante señalar que esto no establece una relación directa de causa y efecto, sino más bien una posible asociación que requiere más investigación para una evaluación completa,” indica el Dr. Peter Gliebus, MD, director de neurología cognitiva y conductual en el Marcus Neuroscience Institute, parte de Baptist Health South Florida.

Sin embargo, si estos hallazgos resultan ser ciertos, los especialistas ofrecen algunas explicaciones sobre por qué dormir de lado podría ser clave.

Tu cuerpo podría eliminar toxinas de manera más eficiente

Los estudios revelan que el sistema glinfático, que es responsable de eliminar la beta-amiloide (un fragmento de proteína asociado con la enfermedad de Alzheimer), juega un papel importante en la limpieza del cerebro. El Dr. Gliebus explica que el proceso de eliminación ocurre principalmente durante la noche. “Los investigadores han descubierto que la posición al dormir puede impactar el movimiento de la sangre y el líquido cefalorraquídeo en el cerebro,” dice el Dr. Gliebus. “También han encontrado que dormir de lado puede mejorar la eliminación del líquido cefalorraquídeo.”

Aunque estos hallazgos se basan en estudios en animales, el Dr. Laureys señala que aún “sugieren que dormir de lado podría mejorar la desintoxicación cerebral y reducir el riesgo de deterioro cognitivo.” Esta es una posible conexión, aunque no un hecho confirmado. “No existen datos definitivos que confirmen si esta asociación, y mucho menos la causalidad, es real,” añade el Dr. Gliebus.

Dormir de lado reduce el riesgo de apnea del sueño

La apnea del sueño ocurre cuando la respiración se detiene y reinicia de manera intermitente, reduciendo el suministro de oxígeno al cerebro y, por ende, relacionada con el deterioro cognitivo, según el Dr. Allen.

Dormir de lado también facilita el flujo sanguíneo necesario para la salud y función cerebral, según el Dr. Allen.

¿Cuál es la peor posición para dormir para la salud cerebral?

No siempre puedes controlar en qué posición duermes, pero estar consciente de ello puede ser útil cuando sea posible. Las otras dos posiciones principales no ofrecen muchos beneficios. El Dr. Allen menciona que dormir de espaldas puede aumentar el riesgo de apnea obstructiva del sueño, lo cual no es favorable para la calidad del sueño ni para la función cognitiva.

Además, un estudio de 2023 en *Sleep Advances* encontró una asociación “relativamente fuerte” entre dormir de espaldas y la neurodegeneración observada en condiciones cognitivas como el Alzheimer y el Parkinson.

Dormir boca abajo, aunque puede ser más cómodo para evitar ronquidos, puede causar tensión en el cuello y la columna, y posiblemente no sea tan efectivo para promover la eliminación glinfática. “Estas posiciones no causan directamente el deterioro cognitivo, pero son menos eficientes en la eliminación de desechos cerebrales, lo que podría llevar a una mayor acumulación de sustancias dañinas con el tiempo,” indica el Dr. Laureys.