Cómo conectarme a un WiFi si no sé la contraseña

Cómo conectarme a un WiFi si no tengo la contraseña.

Tener conexión a WiFi para muchas personas es clave para trabajar, estudiar o entretenerse con las opciones que no dan los dispositivos móviles. Cuando los datos no alcanza, o hay que cuidarlos hasta que se renueven, los celulares necesitan la ayuda de una red que nos de conectividad, pero ¿qué pasa cuando no tengo la contraseña?.