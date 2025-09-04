Este estilo de decoración se impuso en los últimos meses. En detalle, cómo combinarlo para aprovechar al máximo sus beneficios.

El blanco en las paredes no va más: este es el color tendencia en 2025 para remodelar tu casa

Las tendencias en decoración varían considerablemente con el paso del tiempo, lo que permite reutilizar colores y diseños que quedaron en el pasado y hoy se posicionan como los más populares. Ahora, se dejó atrás el color blanco y en su lugar aparece uno nuevo como el mejor para pintar las paredes.

En la actualidad, los tonos sobrios y elegantes como el blanco se han impuesto por encima de otros. Sin embargo, ahora apareció uno nuevo que mantiene esta tonalidad, pero que es ideal para combinar con otros colores y aportar un nuevo estilo para el hogar.

El color que dejó de ser tendencia para decorar las paredes es el blanco , y en su lugar aparece otro que domina, sobre todo, en ambientes utilizados para oficinas de trabajo . En esta ocasión, el beige cálido, también conocido como “ greige ” (mezcla de gris y beige), es el más elegido por los diseñadores.

Los expertos lo recomiendan por su versatilidad y su estilo moderno, que aporta la misma luminosidad del blanco, pero que también ofrece un resultado más acogedor y minimalista, una de las tendencias más utilizadas.

Uno de los principales beneficios del greige es el resultado que ofrece al mezclarlo con muebles de madera clásica y oscura. Además, para los espacios sin muchos muebles se puede acompañar con cuadros, plantas y objetos decorativos, que permiten destacar aún más el color.

A diferencia del blanco, este color es mucho más fácil de mantener gracias a que sufre menos el desgaste del tiempo y las marcas de suciedad se disimulan mejor. Además, es más fácil adaptarlo a diferentes espacios del hogar, ya que es ideal para ambientes minimalistas, aunque también se aconseja usarlo con otras rústicas, escandinavas e industriales.

Chau al blanco: otros colores para pintar las paredes del hogar

Otra alternativa al greige para decorar las paredes del interior o exterior del hogar es el verde salvia o verde jade, dos tonos inspirados en la naturaleza y que transmiten calma y elegancia al mismo tiempo. Estos tonos son ideales para ambientes como dormitorios o baños, aunque también pueden no ser el tono principal de la habitación y utilizarse para realzar detalles decorativos como lámparas, jarrones o algunos muebles.

Algo similar ocurre con el azul marino, que ofrece una tonalidad intensa a través de un color clásico, que además aporta elegancia y calidez al ambiente. Además, este color funciona en paredes, techos o suelos, y combina con naranjas o beiges para un ambiente más decorado y moderno.

De igual manera, los especialistas en diseño de interior también recomiendan el uso del papel pintado para las paredes del hogar, una opción que consiste en una superficie de papel estampada o lisa que se pega a las paredes. Esto permite usar estilos que son muy caros de incorporar de forma natural, tales como las piedras o los ladrillos, así como las opciones marmoladas.

Entre los diseños más populares para esta decoración se encuentran los tonos tierra, es decir, colores cálidos y naturales, generalmente utilizados para salas de estar o comedores junto con muebles de madera y fibras naturales. Uno de sus mayores beneficios es que permite crear un contraste de colores entre claros y oscuros, una tendencia de decoración que permite crear ambientes profundos a través de tonos claros en papeles con relieves y diferentes texturas textiles.

Asimismo, otra tendencia popular son los estampados geométricos y retro que remontan a la época de los 70. Habitualmente, se trata de diseños con tonos apagados y varias referencias vintages. Se suele aconsejar incluirlo en ambientes cerrados y tranquilos, como puede ser un estudio o una oficina.