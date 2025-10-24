En este artículo, te contamos todos los detalles sobre el delicioso corte de carne con poca grasa que se usa para milanesas , para la parrilla o la plancha y que puede conseguirse por $5.500 .

El corte de carne buenísimo con poca grasa para hacer milanesas o a la parrilla, que se consigue a solo $5.500

¿Cuánto cuesta un kilo de corte de carne vacuna para preparar milanesas ? Los más clásicos –nalga, cuadrada y bola de lomo- oscilan entre 12 y 14 mil pesos. Sin embargo, existe otra opción más económica a la hora de elaborar este plato exquisito y tradicional en la mesa de los argentinos. En esta nota, te contamos todos los detalles sobre el delicioso corte de carne con poca grasa que se usa para milanesas , también para cocinar a la parrilla o la plancha y que puede conseguirse por $5.500 . ¿De cuál se trata?

Cabe resaltar que, por definición, milanesa se denomina a cualquier rebanada de un ingrediente rebozado y cocido de manera similar. Y si bien normalmente se elabora en base a un filete de carne vacuna, lo cierto es que existen milanesas de pollo, pescado, de soja, de berenjena o de muzzarella, por nombrar a algunas de las tantas.

El carré de cerdo es un corte de carne con poca grasa que se usa para preparar milanesas , para la parrilla o la plancha. Y un dato clave para apuntar: un kilo de carré de cerdo puede conseguirse por la suma accesible de 5.500 pesos .

Existe otra opción más económica a la hora de elaborar este plato exquisito de la mesa argentina.

Lo cierto es que el carré de cerdo es uno de los cortes más populares en la Argentina, especialmente para asar o hacer a la parrilla. Contiene hueso y carne, con un toque de grasa que lo hace tierno y sabroso. Su veteado de grasa intramuscular es lo que le da su jugosidad característica, aportando una textura tierna y un sabor inconfundible.

El carré de cerdo puede cortarse en filetes para preparar milanesas, o bien cocinarlo entero al horno o dorarlo a la plancha. También es posible cocinarlo a la parrilla (su sabor se potencia al máximo con un buen adobo o si simplemente se lo sazona con una marinada de limón, ajo y hierbas frescas). Según los especialistas en cocina y nutricionismo, el carré de cerdo es una carne magra y con bajo contenido graso.

¿Cuánto cuesta un kilo de carré de cerdo? En general, el precio de este corte de carne es de 8.500 pesos. No obstante ello, gracias a determinadas promociones bancarias también puede conseguirse a un precio menor. ¿Un ejemplo de ello? La billetera virtual Cuenta DNI –del Banco Provincia- ofrece descuentos de hasta un 35 por ciento, razón por la cual el kilo de carré de cerdo puede adquirirse por un valor de 5.500 pesos.

El carré de cerdo es un corte de carne con poca grasa que se usa para milanesas, para la parrilla o la plancha.

Este beneficio de Cuenta DNI aplica durante algunos sábados de cada mes en carnicerías adheridas, con un tope de reintegro unificado de $6.000 por persona y por fecha. En comercios de cercanía, también está disponible otro beneficio: 20 por ciento de descuento todos los viernes, con un tope de 4.000 pesos por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos. En nuestro país, ¿los cortes vacunos cederán protagonismo ante el carré de cerdo a la hora de preparar las exquisitas milanesas?