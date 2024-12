El fenómeno descubierto por Leonardo Da Vinci que se podrá ver en el cielo esta noche

Desde el atardecer se verá una alineación entre Venus y la Luna en el firmamento. El genio renacentista pudo explicar lo que otros por milenios no lograron.

Pero lo que hace especial esta noche no es solo la conjunción, sino la tenue luz cenicienta que iluminará la cara no iluminada directamente por el Sol. Durante siglos, esta luminiscencia fue un enigma para los astrónomos, hasta que Leonardo Da Vinci ofreció una explicación brillante hacia 1490.

El fenómeno descubierto por Da Vinci que se podrá ver en el cielo esta noche (1).jpg

Leonardo descubrió que esa luz provenía de la Tierra misma. En una fase de luna nueva, la Tierra vista desde el satélite está completamente iluminada, reflejando luz solar que llega a la cara oscura de la Luna. Este fenómeno, bautizado como “luz de Da Vinci”, es una danza de reflejos entre el Sol, la Tierra y la Luna que el maestro renacentista describió en su Códice Leicester.

En una conexión casi mágica, esta noche podremos observar la luz cenicienta que Leonardo descifró hace más de cinco siglos, mientras Venus, nuestro brillante y misterioso vecino, se alinea con la Luna. Y, mientras miramos hacia arriba, recordemos que, así como Leonardo revolucionó nuestra comprensión del cosmos, su nombre sigue viajando hacia las estrellas, buscando respuestas en el planeta más parecido, y a la vez más diferente, al nuestro.

Miremos al cielo. Esta noche, los astros y la historia se alinean para homenajear al hombre que cambió nuestra manera de entender el universo.

Notas de Leonardo Da VInci.jpg

Venus y Da Vinci: el futuro del nombre de un genio

El vínculo entre Leonardo y los astros no termina aquí. La NASA prepara la misión Davinci (siglas de Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry and Imaging), destinada a estudiar la atmósfera extrema de Venus. Este planeta, casi gemelo de la Tierra en tamaño, vive un presente infernal con temperaturas de 400°C y una presión atmosférica 90 veces mayor que la terrestre.

La misión, prevista para despegar en 2029, buscará responder preguntas fundamentales sobre el destino divergente de estos dos mundos tan similares. ¿Qué convirtió a Venus en un horno abrasador mientras la Tierra floreció con vida? Los datos que recoja Davinci podrían ayudarnos a entender cómo evitar un futuro similar para nuestro planeta.

Leonardo Da Vinci fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Entre sus obras más destacadas se encuentra La Gioconda y La Última Cena, también desarrolló las ideas del helicóptero y el tanque de guerra, diseccionó cadáveres y diseñó ciudades. A finales del siglo XV descubrió algo en la Luna que aún hoy seguimos disfrutando.