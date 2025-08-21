Los mejores métodos de limpieza para prevenir y quitar las manchas en las paredes. Además, algunos hábitos para incorporar.

El mejor truco para evitar que se forme el moho en la pared: muy rápido y sencillo

La llegada de los días más fríos del año vienen acompañados con fuertes precipitaciones y días de humedad que impiden la correcta circulación de aire que habitualmente hay dentro del hogar. Esto puede derivar en posibles complicaciones para los ambientes de la casa, como la aparición de moho . Por ello, es fundamental conocer los trucos para evitar su aparición de forma rápida y sencilla .

Es común que en esta época se deje en segundo plano la importancia de ventilar el hogar, pero los especialistas en limpieza y decoración aseguran que es igual de importante que hacerlo los días con más sol.

Uno de los métodos más populares y que se viralizó rápidamente en redes sociales contiene un ingrediente que poseen prácticamente todos los hogares: detergente , el mismo que se utiliza para lavar los platos .

El detergente es ideal para evitar el moho en la pared de forma rápida y sencilla. Los expertos aseguran que colocar una capa sobre la superficie (idealmente en los cristales de las ventanas), permite formar una capa de detergente que sirve como barrera que retrasa la aparición de moho durante algunos días.

Sin embargo, esta solución no es definitiva, sino que se trata de algo temporal. Se recomienda sumar este nuevo método los días que se ordene y limpie por completo el hogar.

moho2.jpg Trucos para evitar el moho en la pared de forma rápida y sencilla

Otro método poco convencional y difundido en redes es el uso de espuma de afeitar. El proceso es similar al del detergente: hay que colocar una capa por encima de los cristales, dejar actuar y remover suavemente con un paño. Esto también creará una capa que permita romper con la condensación de las ventanas.

Una de las causas más comunes para la aparición de moho en las paredes, pero sobre todo en las superficies del baño, como mamparas, azulejos y suelos, es la acumulación de agua residual. Por ello, es fundamental hacer una buena limpieza del baño una vez finalizada la ducha, asegurándose que todo quede limpio y seco para evitar la acumulación de humedad.

A su vez, la condensación en los cristales de las ventanas puede derivar en la aparición de moho en los marcos y el resto de las superficies. El truco que muchos recomiendan, sin importar el clima, es airear la zona, ya sea de forma natural o con ventiladores ubicados especialmente en la zona.

La importancia de airear el ambiente para evitar el moho en las paredes

La ventilación de los ambientes juega un factor fundamental para evitar la humedad y la posterior llegada del moho. Los expertos aconsejan abrir las ventanas durante al menos cinco o diez minutos con el objetivo de renovar el aire y reducir la humedad interna.

Para los días de mucha lluvia que no permiten abrir las ventanas, también es ideal dejar las cortinas abiertas, así la luz solar contribuye para secar el ambiente, aunque en menor medida que con aire natural.

Una herramienta extra que contribuye para secar cualquier zona de la casa son los ventiladores, ya sean de techo o aquellos que permiten moverse de una habitación a la otra. Esto facilita la salida del vapor, al mismo tiempo que evita la acumulación del aire húmedo en un mismo lugar.

Pared con moho La importancia de airear el ambiente para evitar el moho en las paredes

Otro hábito importante que se debe sumar a la rutina para evitar la aparición de moho en las paredes es después de la ducha. Este es un momento clave, ya que la mayoría del ambiente estará húmedo: se recomienda colgar la toalla y las alfombras que queden húmedas en otro lugar para que se sequen de forma natural.

La acumulación de toallas húmedas dentro del baño mientras se encuentran en contacto con las paredes contribuyen a la permanencia de la humedad.