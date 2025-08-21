El "rostro Ozempic": los efectos que oculta la medicación que muchos usan para adelgazar

La frase la popularizó el Dr. Paul Jarrod Frank. A qué se refiere y por qué crecieron las consultas para retocarse el rostro.

El "rostro Ozempic": estos son los efectos que oculta la medicación que muchos usan para adelgazar

El término popular " rostro Ozempic " se utiliza en la actualidad para describir a cierto tipo de persona que pasó por el tratamiento para bajar de peso y luego requieren de una cirugía estética para cambiar las expresiones de su rostro. En detalle, las contraindicaciones de este nuevo método para adelgazar .

La caracterización del " rostro Ozempic " fue difundida por el dermatólogo cosmético de celebridades Dr. Paul Jarrod Frank , y desde entonces se ha popularizado en redes sociales para hacer referencia a la piel flácida y el aspecto hundido del rostro.

La utilización de medicamentos GLP-1 como la semaglutida, el ingrediente activo en fármacos de marca como Ozempic y Wegovy , potencia los efectos del famoso " rostro Ozempic ".

El encargado de difundir este concepto fue el Dr. Frank, luego de una masiva cantidad de consultas médicas en su consultorio de Nueva York buscando este tipo de cirugía estética.

Sin embargo, había un patrón común en los pacientes que asistían: todos habían utilizado el Ozempic como método para bajar de peso, pero como consecuencia sufrían de efecto secundario la caída y la arruga de la piel facial.

ozempic.jpg El “rostro Ozempic” podría estar impulsando un auge en la cirugía estética

Estas consultas se vieron potenciadas, sobre todo, en personas de unos 45 años en adelante que habían perdido más de 4,5 kg. No obstante, el fundador de la marca de cuidado estético PFRANKMD y autor de The Pro-Aging Playbook aseguró que "quienes pierden 9 o 13 kilos o más sin duda van a tener este problema".

¿Por qué sucede esto con el uso de Ozempic?

Dentro de los componentes de este medicamento, la semaglutida actúa estimulando el páncreas para que produzca insulina, lo que se traduce en una reducción del apetito, al mismo tiempo que se genera una sensación de saciedad.

Este medicamento está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) como tratamiento específico de la diabetes tipo 2, aunque en los últimos años se empezaron a recetar con el objetivo de contribuir a la dieta y la pérdida de peso.

El Dr. Frank confirmó que en la actualidad más del 20% de sus pacientes utilizan medicamentos GLP-1 como un "régimen de longevidad". Esto potencia la flacidez facial y del aspecto hundido del rostro. Como consecuencia, los pacientes consultan cada vez más en busca de una cirugía estética que les devuelva la rigidez de la piel.

Los números de las cirugías estéticas a causa de Ozempic

Según datos difundidos en el informe anual de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos (ASPS, por sus siglas en inglés), 2 de cada 5 pacientes que usan medicamentos GLP-1 tenían en mente someterse a una cirugía estética, mientras que 1 de cada 5 ya lo había hecho.

Por su parte, la organización sin fines de lucro KFF, especializada en políticas de salud, reveló que 1 de cada 8 adultos en Estados Unidos han utilizado un medicamento GLP-1, sumado a que 2 de cada 5 lo hicieron únicamente para perder peso.

Finalmente, el número de cirugías estéticas para el estiramiento facial aumentaron un 8% entre 2022 y 2023 en Estados Unidos, según datos de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos (ASPS, por sus siglas en inglés).

Ozempic (1).jpg

Siguiendo esa línea, los rellenos con ácido hialurónico duplicaron su demanda -pasó de 2,6 millones de personas en 2017 a más de 5,2 millones en 2023- luego de que aprobaran el uso de Ozempic en 2017.

Precauciones para el uso del Ozempic

Dentro de la FDA se puede encontrar la ficha técnica completa de Ozempic, que contiene sus indicaciones, contraindicaciones, advertencias y efectos adversos, entre otros. Entre ellas se destacan: