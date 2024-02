Qué es la armonización facial de la que habla todo el mundo: sus beneficios

¿Qué es la armonización facial?

La armonización facial se logra mediante el uso de métodos no quirúrgicos, como el ácido hialurónico o neuromoduladores, que son toxinas botulínicas para tratar, por ejemplo, las arrugas del tercio superior de la cara, ya que bloquean la musculatura. El ácido hialurónico se utiliza como relleno.

“No solo se trata de simetría y equilibrio. Al mejorar el aspecto del paciente, aumenta su autoestima. Hay personas que llegan con una depresión y salen de ella gracias al tratamiento, porque después de aplicarlo se sienten mejor consigo mismas”, subraya la especialista.

armonizacion.jpg

"Entendemos que la medicina estética puede mejorar la autoestima de las personas, pero siempre con un uso debido de la misma y sin exagerar los rasgos, que es lo que hacen muchos de los filtros de Instagram y otras redes sociales”, comentó.

Los beneficios del ácido hialurónico y los neuromoduladores

Desde el punto de vista científico, aseguró que “está más que comprobado que el ácido hialurónico, los neuromoduladores y la mayoría de productos de medicina estética, también tienen un efecto antienvejecimiento; previenen la aparición de arrugas precozmente”.

La armonización facial puede ser un tratamiento complementario a una cirugía en personas que no quieran recurrir a armonizar su rostro con cirugía. La doctora Díaz especifica que “algunas personas a las que realizo rinoplastias ultrasónicas piden también que armonice su rostro para verse mejor consigo mismas”.

armonizacion-facial.jpg

“Algunas quieren aumentar un poco el labio o las luces faciales del mentón o pómulos, por ejemplo. Esta es una armonización que se hace con ácido hialurónico, con el que se puede realzar muchísimo más el resultado de esta cirugía al realizar un embellecimiento global”, comentó.

¿A partir de qué edad y quiénes pueden hacerse una armonización facial?

Aunque la armonización facial no tiene una restricción respecto a la edad, los especialistas no intervienen solo por el deseo de sus pacientes. "Por mi ética no voy a hacerla a una persona de 15 o 18 años que quiera parecerse a un filtro de Instagram, porque para mí es algo que no tiene sentido”, señaló la doctora Díaz.

Este tratamiento estético no está condicionado por el tipo de piel, sino por el envejecimiento cutáneo, que será lo que se tenga en cuenta a la hora de decidir qué tipos de tratamiento realizar y cuáles no.

armonizacion facial.jpg

Para una piel seca y muy arrugada, lo ideal serían neuromoduladores y ácidos hialurónicos bioestimuladores, que no dan volumen y estimulan las células propias para que produzcan colágeno, que es la molécula de la juventud. Este tipo de hialurónico hace que la piel se vea mucho más joven, luminosa y algunos, los más potentes, aportan incluso un efecto lifting.

¿La armonización facial reemplaza a la cirugía estética?

La armonización facial es un tratamiento alternativo para aquellas personas que son candidatas a equilibrar su rostro con productos reabsorbibles no permanentes. Son dos tratamientos muy diferentes: la cirugía es permanente, mientras que la armonización es un tratamiento con sustancias reabsorbibles, por lo que no es definitivo.

Por eso es importante determinar si una persona es candidata o no para uno de estos tratamientos. Por ejemplo, la infiltración con ácido hialurónico no es recomendable para pacientes que tienen infiltraciones permanentes en el rostro.